III Eesti Naiste Tantsupidu „PereLugu“ toob kokku üle 4000 tantsija

13. juunil 2021 tuleb Jõgevale kokku üle 4000 tantsija, et tuua publikuni III Eesti Naiste Tantsupidu „PereLugu“. Kolmel etendusel tantsivad koos kolme põlvkonna naised, tuues lavale nii vanemat repertuaari kui ka spetsiaalselt selle peo jaoks seatud uusloomingut.

Järgmisel suvel toimuva III Eesti Naiste Tantsupeo teema on „PereLugu“, olles seega loogiline jätk möödunud tantsupidudele. 2011. aastal toimunud esimene pidu jutustas naise lugu, 2016. aastal aset leidnud teine pidu aga mehe lugu. Kolmanda naiste tantsupeo pealavastaja Ave Anslani sõnul on selle tantsupeo olulisimaks märksõnaks perega koosolemise aeg: „Igal perel on oma lugu. Sel peol põimuvad üheks looks vanaema asjatamised, pereema argipäev ja lapse mängurõõm.“

„PereLugu“ aitab Anslanil lavale tuua töökas lavastustoimkond, kuhu kuuluvad konsultant Ülo Luht ja assistent Kärt Vuks ning kaheksa liigijuhti koos oma assistentidega. „Meie peo üheks eripäraks on see, et rühmaliikide juhid on kõik kas Jõgevamaalt pärit või mingil muul moel Jõgevamaaga seotud. Sellega loome lisandväärtust ja anname ka väiksema maakonna tantsujuhtidele võimaluse osa saada suure tantsupeo lavastamisest,“ lisab Anslan.

Suvise peo ettevalmistused on juba täies hoos: oktoobris toimusid tantsujuhtide seminarid Tartus, Tallinnas ja Jõgeval. Välja on antud tantsuraamat koos muusikaga, mis on kollektiividele heaks abimeheks repertuaari omandamisel. 2021. aasta kevadel toimuvad video vahendusel tantsurühmade ettetantsimised – sinna on oodata osalema ligi 4200 tantsijat. Peol on kokku kaheksa rühmaliiki (N1, N2, N3, N4, Neiud, Vanaemad, Tüdrukuterühmad ja Segarühmad), kes üheskoos esitavad 22 erinevat tantsu.

III Eesti Naiste Tanstupeo muusikaline juht on Ago Niglas. Finaaliloo on peo jaoks loonud Maili Metssalu ansamblist Rüüt ja Lee Taul. Samuti on peo tarbeks valminud eriline lugu Laikrete perebändilt, millele on omakorda loodud Peretants. Lisaks uusloomingule on uuesti sisse mängitud ka vanemaid palu, kus kaasa on aidanud Kulno Malva, Hele Kõrve ja rahvamuusikaansambel Tuustar. Lisaks muusikutele on peol oluline roll vahetekstidel – nende eest kannab hoolt Marek Sadam. Kogu pidu veab eest MTÜ Folklooriselts Jõgevahe Pere koos peakorraldajate Marika Järveti ja Ainar Ojasaarega.

2021. aasta peole on õla alla pannud Kultuuriministeerium, Eesti Rahvatantsu- ja Rahvamuusika Selts, Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Jõgeva vald. Erasektorist on oma toetuse andnud AS Orkla, AS E-Piim ja AS Balbiino.

Tantsupeo piletid tulevad müüki 1. detsembril 2020 Piletilevis.

Peo kohta saab rohkem infot peo kodulehelt, Facebookist ja Instagramist.