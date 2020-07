Praegu on Eesti koroonaviiruse rindel rahulik, kuid ülejäänud maailma järgi tuleb tõdeda, et olukord võib muutuda kõigest mõne nädalaga. Ja viiruse teise laine tulekus ollakse üsna kindlad.

Suuremad Eesti jaeketid kinnitavad, et on teise laine tulekuks valmistunud. Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats ütleb, et nad on endale varuga kogunud maske, visiire ja desovahendeid.

„Samuti on kauplustes hulk uusi norme, mille taasrakendamine ei tule enam ühelegi töötajale uudisena. Seega võib öelda, et ettevalmistuse teiseks laineks tegi juba esimene laine. Mõistagi võib tulla riigilt veel hulk nõudmisi, mida on varasemagi kogemuse põhjal raske ennustada. Need võivad tulla ootamatult ja peame olema valmis kiirelt reageerima. Kogemus selleks on juba õnneks tagataskust võtta.”