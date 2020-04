Coopi e-kaubanduse juhi Mait Mäesalu sõnul moodustas e-kaubandus jaekaubandusest varem vaid mõne protsendi. Kuna riigis on kehtestatud eriolukord ja inimesed tahavad asju võimalikult kontaktivabalt ajada, on Coopi e-poe tellimuste arv kolm-neli korda suurenenud.

Praegu on teenuse laiema võimaldamise pudelikael just infotehnoloogiline pool, mitte kullerite või komplekteerijate puudus. Teine probleem on, et tavalised jaekauplused ei ole disainitud selleks, et nõnda suurtes kogustes e-poe tellimusi komplekteerida.



Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson usub, et pärast kriisi kasutatakse veebipoe teenuseid kindlasti rohkem kui enne kriisi. "Kliendid saavad nüüd mugavuse maitse kätte,” tõdes Anderson.