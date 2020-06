Jõukamate inimeste meelisnapsude hinda mullune aktsiisilangetus palju ei mõjutanud

Teatavasti langetas valitsus möödunud suvel lahja ja kange alkoholi aktsiisi veerandi võrra, mille eesmärk oli taltsutada suure hoo sisse saanud piirikaubandust.

Konjunktuuriinstituudi uuringust selgub, et suur kiitlemine hinnalangusega on lihtsalt ilus mull. Kõige suurema tünga said jõukamad tarbijad, kelle meelisjoogid odavnesid oodatust vähem. Suurt rõõmu ei olnud aktsiisilangetusest ka džinnisõpradel. Selle kadakase joogi hind tõusis aktsiisilanguse eel 7,1%. Teisel poolaastal oleks pidanud džinni hind langema 13,4%, kuid vähenes vaid närused 1,8%. Väga vähe muutusid ka likööride hinnad, näiteks marjalikööri hind oleks võinud langeda 22,7%, kuid jook odavnes üksnes 3,6%. Ka kooreliköörid oleksid pidanud odavnema u 16% võrra, kuid seda ei juhtunud.