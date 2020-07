Juba julgetakse reisida, aga reisibüroode majanduslik seis pole kiita

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) on viimaste kuude jooksul alustanud menetlust kolme reisikorraldaja kohta, kes ei ole suutnud klientidele raha tagastada. Puhkusereise korraldavad ettevõtted on kriisis eriti tugevalt kannatada saanud.

Reisifirma Go Travel partnersuhete juht Age Põder ütleb, et olukord on äraolev. „Mitu kuud on olnud reisimine üle maailma takistatud. Seetõttu ei ole reisibürood saanud tegeleda täies mahus oma põhitegevusega ehk reisiteenuste müümise ja vahendamisega. Oleme olnud klientidele infopunkt ja päästerõngas, et juba soetatud reisid võimalikult klienti säästvalt ümber tõsta või isegi tühistada, mis tähendab, et uut käivet peale ei tule. Müügimaht on kukkunud ilmselt kõigil, meil u 90%,” nendib ta.

TTJA turismi ja reisiteenuste juristi-valdkonnajuht Helen Rohtla ütleb, et mõistetavalt on oht raskustesse sattuda, kui ettevõttel pole võimalik oma teenust müüa. „Siin ei saaks esile tuua, kui paljud reisiettevõtjad on raskustesse sattunud, vaid tuleb tõdeda, et raskustega on kokku puutunud kõik reisiettevõtjad.”