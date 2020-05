Juhtivad kaubanduskeskused ei pelga e-poodidelt kabelimatsu saada

Eestis kehtiva eriolukorra tõttu oli suurem osa kaubanduskeskuste poode umbes poolteist kuud suletud. Kristiine ja Rocca al Mare keskuste juht Kristjan Maaroos võrdleb kaubanduskeskusi väikeste ökosüsteemidega, mis koosnevad paljudest erinevatest osadest.

Eesti suurim ja populaarseim on Ülemiste keskus. Selle juht Guido Pärnits ütleb, et raskused on olnud pigem rahalist laadi. Poolteist kuud käibeta olnud poed on vaja uuesti likviidseteks muuta. Paljud neist olid hiljuti sisse ostnud suured kollektsioonid hooajakaupu, mida nad ei ole saanud müüa.

Guido Pärnits nimetab kauplejaid nõrgemaks pooleks, kellele tuleb võimalikult suuri soodustusi teha. „Tähtis on neid elus hoida, sest kui nemad kaovad, ei ole keskustel aasta pärast enam mõtet.”

Keskustes on pärast pooleteise kuu pikkust pausi poe kinni pannud vaid mõni üksik kaupmees. Näiteks Astri Grupi keskuste üle 800 rentnikust on lepingu üles öelnud ainult viis. Sama juttu räägib ka Kristjan Maaroos, kelle sõnutsi võis nende keskuste sulgejate majanduslik seis või ärimudel õrnavõitu olla juba enne kriisi algust.