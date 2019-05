Kas ma saan säästa raha oma kraanivee arvelt?

Kas ma saan parandada oma joogivee kvaliteeti ja maitset? Kas saan kaotada katlakivi teekannust ja pikendada oma kohvimasina eluiga? Kas saan peatada keskkonna saastamise plastiga? 250 miljonit inimest kogu maailmas ütlevad veenvalt JAH!

Sageli kuuleme ja näeme, kuidas keskkond upub plastijäätmetesse. Igal aastal kulutatakse miljoneid liitreid kütust, et neid plastpudeleid ja pakendimägesid transportida. Meil on kahju, aga me ei tea tegelikult, mida selle ebamugava infoga peale hakata.

Samal ajal oleme teadlikud vee asendamatust tähtsusest igapäevaelus. Vesi pole lihtsalt joogiks, ilu ja nooruse allikas, see on elu alus. Inimese keha koosneb 60% ulatuses, aju aga koguni 80% ulatuses veest. Piisavas koguses vee joomine aitab mõelda, ülesannetele keskenduda, täielikult ja tõhusalt toimida. Igaüks peaks iga päev jooma vett.

Miks osta iga kord uus plastpudel, kui teil on janu

Teades vee tähtsust inimese elus, ei saa me unustada ka keskkonda. Tarbimine, nagu ka sellest tekkivad jäätmed, kasvavad kogu maailmas aasta-aastalt. Jäätmete probleem pole kunagi olnud nii aktuaalne kui praegu! Kui üldine jäätmete vähendamine kogu maailmas tundub praktiliselt saavutamatu, võivad isegi väikesed igapäevased sammud maailma muuta.

Kestlik, tõhus ja keskkonnasõbralik alternatiiv plastpudelites veele on filtreeritud vesi, mille igaüks võib kasutusele võtta. Saksamaa teadlased on teinud mitmeid eksperimente ja tõestanud, et 100 töötajaga ettevõte, kus igaüks joob ühe liitri vett päevas, saab jätta tekitamata 506 kilogrammi prahti aastas.

BRITA on üks tuntumaid ja parima sotsiaalse vastutustundega veefiltritootjaid maailmas, kes tegutseb väsimatult mitte ainult tootmise ja tootearenduse, vaid ka looduskaitse, CO2-heitmete vähendamise ja filtrite ringlussevõtu nimel.

Maitsel on suur tähtsus

BRITA filterkannud on olnud juba palju aastaid usaldusväärne partner miljonites majapidamistes, mitte ainult Saksamaal, Suurbritannias ja Aasias, vaid nüüd ka Eestis.

BRITA ei tee veekvaliteedi osas kompromisse. MAXTRA+ tehnoloogiaga filter muudab kraanivee värskelt filtreeritud BRITA-veeks, vähendades katlakivi sadestumist, kloori ja muid vees tuntavaid lõhnu ja maitseid, mis mõjutavad ka toiduvalmistamist ning kuumi ja külmi jooke:

• BRITA filtreeritud veega valmistatud köögiviljad ei kaota oma värvust,

• filtreeritud vesi toob esile tee unikaalse maitse,

• kohv saab uue, külluslikuma järelmaitse,

• teekann ja kohvimasin jäävad puhtaks – enam ei sadestu neisse katlakivi,

• säästate aasta – üks BRITA Maxtra+ filter suudab filtreerida kuni 150 liitrit vett!

UUS filterkann BRITA STYLE Smart Light – suurepärase disainiga, lihtne kasutada ja kvaliteetne. Smart Lighti tehnoloogia on sarnane fooride süsteemiga liikluses. Smart Lighti filtrinäidik on väga lihtne viis meenutada teile BRITA MAXTRA+ filtri vahetamise vajadust. Pole enam vaja mõelda ega esimesest veega täitmisest alates kordi loendada. Kui valate tassi oma esimese vee, siis süttib LED-lamp:

• roheline – värske, suurepärane ja maitsev vesi,

• kollane – tekib hiljem, kui filtrivahetamise aeg hakkab kätte jõudma,

• punane – nüüd on õige aeg filtrit vahetada.

Töökindel Saksa kvaliteet, tehnoloogia, kujundus ja keskkonnakaitse

50 aastat tagasi leiutas perefirma BRITA esimese veefiltri kodumajapidamistele. Sealtpeale on jätkunud pidev tooteareng ja tehnoloogilised parandused, et anda turule parimad BRITA tooted.

BRITA hoolitseb nii keskkonna kui ka loodusressursside kaitse eest ning usub, et ainult kestlik areng suudab anda ettevõttele eduka tuleviku.

Vesi on meie element. BRITA täidab oma ülesandeid vastutustundlikult, täiustades oma tehnoloogiat, et täiustada vee kvaliteeti.

Vesi on kõige tähtsam ressurss inimese elus. Ja suurepärase maitsega värske vesi peaks olema kättesaadav kõigile!

Vaata videot