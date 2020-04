Kauplused piiravad klientide arvu ostukorvide ja -kärude vähendamisega

„Eeldame, et meie kliendid jälgivad, et distants nende vahel oleks hoitud. Inimesi karjatada ja rangelt läbi turvakaamerate ning müügisaalis kontrollida on keeruline,” sõnas Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski. Tema sõnul lasub valitsuse kehtestatud 2 + 2 reegli järgimise vastutus kõigil võrdselt.

Rimi kommunikatsioonijuhi Katrin Batsi sõnul on välja arvestatud, kui palju inimesi võib kehtestatud nõuete järgi nende kaupluses korraga olla. „Osaliselt piiravad kauplustes klientide arvu teenindajad või turvamehed. Samuti on kasutamiseks välja jäetud kindel arv ostukorve- ja kärusid. Sõpruse Rimis on kasutamiseks isegi vähem kärusid ja korve, kui lubatud oleks,” rääkis ta. „Inimeste käitumist jälgivad poes ka teenindajad, kuid mõnikord on paratamatu, et puu- ja juurviljaleti ääres satuvad inimesed lähestikku,” ütles Bats.