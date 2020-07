Kaval nipp raha kogumiseks

Uus Rahakoguja teeb igapäevase säästmise lihtsaks ja automaatseks. Nüüd saavad Swedbanki kliendid varasemast hõlpsamalt kindlaks eesmärgiks või tagavarasäästudeks raha koguda.

Värske Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse uuring näitab, et Eesti elanikest ei ole üldse sääste ca 20%-l ehk igal viiendal eestlasel. 60%-l Swedbanki klientidest on aga sääste alla 500 euro. Hiljutiste sündmuste valguses on aga muutunud rasketeks aegadeks raha kogumine prioriteetseks suure hulga inimeste jaoks. Samas on harjumuste muutmine keeruline ja väikese sissetuleku puhul tundub raha kogumine võimatu missioon. Just selle probleemi lahendamiseks arendas Swedbank välja uue teenuse — Rahakoguja.

Kuidas Rahakoguja töötab?



Rahakogujaga saab väga lihtsalt liituda internetipangas või läbi Swedbanki mobiiliäpi. Kui Rahakoguja on sisse lülitatud, hakkad koguma iga kaardimaksega. Ostusumma ümardatakse järgmise euroni ja tegeliku arve ning järgmise täiseuro vahe kantakse Rahakoguja kontole. Lisaks on võimalik sõlmida püsikorraldus, näiteks püsimaksed iga nädal või iga kuu, et oma kogumise eesmärk kiiremini täita. Samuti saab igal ajal ise Rahakogujasse raha juurde kanda ja välja võtta.

Rahakoguja kontole kantakse ostusumma ja järgmise euroni ümardatud summa vahe. Näiteks kui tehakse kaardimakse summas 2,35 eurot, kantakse Rahakogujasse 0,65 eurot. Summa võetakse alati arvelduskontolt, mille klient määras Rahakoguja avamisel. Ümardamise võimalus on seotud kõikide konto juures olevate kaartidega, millel on kliendi nimi. Kui kliendil on krediitkaart, siis ka sellega. Näiteks tehes ostu krediitkaardiga, läheb Rahakogujasse summa kliendi määratud arvelduskontolt, mitte krediitkaardiga seotud limiidikontolt. Mida rohkem Swedbanki kaardiga maksta, seda rohkem raha koguneb Rahakoguja kontole.

Swedbanki statistika näitab, et üks klient maksab kuus kaardiga keskmiselt 30 korda ning see arv on tõusuteel. Rahakoguja kasutusele võtmisel koguneb sellise kliendi Rahakoguja kontole igas kuus ligikaudu 15 eurot. Niimoodi koguneb raha lihtsalt ja vaat et märkamatult, kuna kogumine toimub väikestes summades.

Ka väikeste summade kaupa raha kogumine on tõhus viis keerulisteks aegadeks tagavarasäästude kogumiseks. Kui eesmärgiks seatud summa on säästukontol koos, saab klient lisanduvat raha kasutada investeerimiseks, mille puhul võib jällegi alustada väikestest summadest.

Palju teenus maksab?



Rahakoguja on kõigile Swedbanki klientidele tasuta! Kogutud raha saab igal ajal osaliselt või täielikult välja võtta. See ei maksa ka midagi. Hoiuse summalt arvestatud intress kantakse Rahakoguja kontole.

Vaata Rahakoguja kohta lähemalt

Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.