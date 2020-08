Mitukümmend aastat on kinnisvaramaaklerite koda üritanud riiki veenda, et maaklerid võiksid tegutseda ainult kutsetunnistuse alusel ja kõigi maaklerite kohta tuleks pidada registrit. Riik pole seda seni vajalikuks pidanud.

Libamaaklereid on kaht tüüpi. Üks tüüp on isehakanud, mitte tingimata pahatahtlikud maaklerid, kes lihtsalt ei ole valdkonnas pädevad ja teevad seetõttu vigu. Lepingusse võib lipsata mõni punkt, mis ei tohiks seal seaduse järgi olla ja võib üürnikule/ostjale või omanikule kahju tuua. Teine tüüp libamaaklereid on kelmid, kes teadlikult teiste inimeste raha taskusse pistavad.

Et mitte pettuse ohvriks langeda, tasub kahtluse korral maakleri tausta kontrollida.