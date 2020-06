KFC tegevjuht: see kriis oli eelkõige väärtuste ja hoiakute restart

„Mul on KFC brändiga tegelikult ka oma ajalugu. Umbes 20 aastat tagasi kirjutasime neile ühe hea sõbraga, kes on tänapäeval saanud Eesti peaministriks, et tahaks hakata Eestis KFC frantsiisi tegema. Respekt, saime vastuse: sorry, poisid, me praegu ei kavatse Eestisse tulla,” ütleb Kentucky Fried Chickeni (KFC) Baltikumi uus tegevjuht Gerd Kiili. Intervjuus räägib Kiili ka sellest, miks oli pragune kriis vajalik ja eestlaste lojaalsusest kaubamärgile. Välismaal edukas olemine ei tähenda kaugeltki seda, et eestlased kaubamärgi omaks võtaksid.

"Suures pildis ei mõelnud enam keegi enne kriisi, kust kohast raha tuleb. See lihtsalt tuli ja oli käes. Jättes kõrvale kaotatud elud ja kogu kurva poole, siis minu arust oli see ennekõike väärtuste ja hoiakute restart, mida oli meie ühiskonnas tegelikult väga vaja. Igal asjal on ju selgelt põhjus, nii ka majanduses," ütleb Kiili.