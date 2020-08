Kindlustusfirma: Eesti turistid jäid koroona tõttu nii Bulgaariasse kui Hispaaniasse lõksu

Hiljuti sai PZU kahjuteate perelt, kes läks tšarterlennuga Bulgaariasse puhkusele. Reisi alguses oli kõik kenasti, kuid kolmandal päeval sai klient reisifirmalt kirja, et kuna Bulgaarias on nakatunute arv tõusnud üle normi, siis sinna rohkem reise ei korraldata ja lennuk Bulgaarias olevaid turiste koju ei too. Reisifirma lubas raha kasutamata lennu eest tagastada oktoobri lõpus. Kliendid pidid ise organiseerima tagasilennu Eestisse. Piletid neljaliikmelisele perele läbi Viini ja Riia Tallinnasse läksid maksma 1400 eurot.

Vähemalt 15 kahjuteadet sai PZU eelmisel nädalal, kui selgus et Barcelona-Tallinn lennud tühistati Hispaanias massiliselt suurenenud nakkuskollete tõttu.

„Kui inimene viibib piirkonnas, kuhu reisimine on lubatud ja ta haigestub koroonaviirusesse, siis seda käsitletakse tavapärase haigestumisena. Aga kui inimene on võtnud teadlikke riske ja eiranud soovitusi riskipiirkonda vältida, ei aita kahjuks kindlustus võimalikke lisakulusid katta. Lisaks on hakanud paljud lennufirmad taas lende tühistama või edasi lükkama ja riigid kehtestavad uusi piiranguid. Karta on, et septembris-oktoobris probleem pigem süveneb kui laheneb. Kodumaale tagasipöördumine võib osutuda eriti keeruliseks juhul, kui tuleb läbida mitmeid transiitriike. Seetõttu soovitame hetkel reise planeerida vaid hädavajadusel," ütles PZU Kindlustuse reisi- ja isikukahjude grupi juht Geily Kalt.

Kalt lisas, et pandeemiahoiatust ei ole WHO senimaani tühistanud, mis kinnitab, et reisimisel peab endiselt arvestama piirangutega.

PZU on tänavu hüvitanud COVID-19 tulenevaid reisikahjusid üle poole miljoni euro eest, seda peamiselt pandeemia alguses märtsis. Juulis registreeris PZU 114 reisikahju, millest suurem osa oli seotud COVID-19 tingitud reisitõrgetega välismaal.