Kinnisvaraekspert: miks „flipitud" korterite ostmine on ohtlik?

Soomani sõnul on nö flipitud korterite müüjad reeglina kas eraisikud või väikeettevõtjad, kes teevad korterid korda lühiajalise kiire kasumi eesmärgil. Nad püüavad kasumit maksimeerida odavama tööjõu, siseviimistluse ja mööbli kaudu.

„Tegemist on ettevõtjaga, kelle soov on kiire kasum. Mida see tähendab? Tihti odavamaid materjale ja ka võimalikult odavaid töömehi. Lisaks pannakse korterisse uus mööbel, mis on tegelikult väheväärtuslik," ütleb Sooman. Lisaks on tegu pisikeste tegijatega, mitte suurarendajaga, kel on lisaks rahale oluline ka maine. Küsimus on lisaks selles, kuidas on lood garantiiga. Ei ole harvad juhtumid, kus ostjal tulebki energiat ja aega kulutada kohtus, et siis varjatud puudustele viidates oma õigust taga ajada.

Sooman ütleb, et hea on „petta" näiteks odava mööbliga. Ka tuntud kaubamärgil IKEA on oma odavama segmendi tootesarjad, mis tähendab, et brändi nimi ei tähenda veel midagi. Korteris on tihti enim väärt köögimööbel, mille pealt on ka võimalik müüjal palju kokku hoida.

„Ma ei ütle kindlasti, et flippimine on iseenesest halb, aga kindlasti on vaja enne ostu sooritamist teha põhjalik kontroll. Ka elektrisüsteemi ja torude osas. Tuleb veenduda, et kaup on aus," ütleb Sooman.