Koduhaldjate salajased võlurelvad

Õigem oleks tegelikult rääkida, millisele põrandakattele põrandapesumasin EI sobi. Hästi üldistavalt võib öelda, et vaipkattega või pehmete katetega põrandatele ei tasu Kärcheri masinaga puhastama minna. Ja ka see on erakordselt loogiline – las vaipade pesu jääb ikka spetsialistidele. Muus osas piiranguid praktiliselt polegi. Kui sinu kodus on kõva kattega põrdand – kivi, puit, parkett või mõni sünteetiline kate, võid seda ka südamerahus Kärcheri masinaga puhastada. Eriti tulemuslikuks teeb põranda puhastamise veel asjaolu, et erinevalt tavapärasest mopiga pesemisest on Kärcheri veekulu praktiliselt olematu – näiteks 60 ruutmeetri tarbeks kulub vett ainult 600 milliliitrit. Samuti on FC5 saadaval nii juhtmega kui ka akuga (ehk juhtmeta), mis teeb lihtsaks igasusugse manööverdamise erinevatel põranda tasapindadel.

Ja tänu funktsioonile, mis imeb musta vee tagasi masinasse, kuivab põrand ülimalt kiiresti. See teeb ka lõpu nendele tüütutele jalajälgedele värskelt pestud põrandal.

Kärcher FC3 – põrandapuhastaja, mis puhastab justkui mitme eest

Sarnaselt oma suurema mudelinubriga sugulasest on ka FC3 põrandapuhastaja juhtmevaba, mis tagab mõnusa ligipääsu kohtadesse, kuhu muidu ehk juhtmega masinatega keerukam pääseda. Nende tööprintsiip on küll erinev - FC3 koorib mustuse kummiribal nö külgedel olevatesse põskedesse, FC5 kasutab aga imemisfunktsiooni. Muus osas on tegemist sarnase masinaga, seega väiksemal mudelinumbril ei tasu ennast eksitada lasta: töö saab tehtud kiiresti ning korralikult. Aku seisust annab kasutajale märku intuitiivne LCD-ekraan ning võimas liitiumioonaku tagab täpselt piisava tööaja, et saada puhtaks kõik puhastamist vajava. Lisaks on FC3 põrandapuhastaja ka piisavalt kompaktne, et mahtuda muretult kitsamatesse kohtadesse nagu näiteks mööbli alla, kuhu näiteks FC5 ei pruugi alati mahtuda.

Kellele selliseid masinaid tegelikult vaja oleks?

Kärcheri puhastusmasin võiks tegelikult olla iga koduomaniku põhiliseks koristusvahendiks. Valides endale sobiva mudeli – vastavalt FC3 või FC5, ei sea selle kasutamisele oluliselt piiranguid ei mööbli kõrgus ega ka sopiline korter. Seega peaks ja võiks Kärcheri masin olla iga koduhaldja koristusvahendite arsenalis aukohal. Sest kellele ikka meeldiks oma aega üleliigselt kulutada koristamisele ning isegi kui tunned, et koristamine on midagi, mis paneb sul silmad särama, peaksid sa kaaluma Kärcheri põrandapuhastaja hankimist – võidetav aeg ning mugavus võimaldavad sul vaadata näiteks mõnda oma lemmikseriaali.