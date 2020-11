Kodukoristaja tellimine on sama lihtne nagu toiduäpi kasutamine

Varem on koduabilise palkamine olnud justkui „rikaste ja ilusate” teema, kuid järjest enam inimesi eelistab teha koristamise asemel midagi muud ja laseb kodu kraamida selleks palgatud inimesel. Vastupidiselt levinud arvamusele ei pea olema üle keskmise jõukas, et seda endale lubada. WiRK.ee on platvorm, mis viib koduomanikud kokku eraisikutega, kes soovivad koristada, ning seda täiesti taskukohase hinnaga.

Pärast kodukoristaja käimist on tunne nagu spaas!

Turundusspetsialist ja kahe lapse ema Anu (35) sai mõtte sõbrannalt, kes kirjeldas, et pärast koristaja käimist on kodus tunne nagu spaas. „Pärast esimest korda, kui koristaja oli käinud, tundsin, et tahangi, et keegi kord nädalas käiks ja suurema koristuse enda peale võtaks. Minu arvates on see mugavusteenus nagu toiduäpi kaudu tellimine või auto­pesulas käimine. Kasutan vabaks jäänud aega kuskil mujal, tegelen lastega või veedan aega mehega, tehes koos midagi toredat.” Anul on kolmetoaline korter ja ühe neljatunnise koristuskorra hind jääb tal tavaliselt 45 euro kanti.

pexels

Kuidas see käib?

WiRK vahendab koduomanikke ja koristajaid, samamoodi nagu platvorm Airbnb viib kokku korteriomanikud ja reisisellid. Koduomanikuna sisestad tellimuse mõne klikiga, mille käigus saad valida, mis su kodus täpselt koristamist vajab, mis kuupäevadel võiks koristaja tulla ning kas ta peaks koristusvahendid kaasa tooma. Pärast kinnitamist ja maksmist saad teate, kui keegi on sinu tööampsule reageerinud. Sina ise valid lõpuks kandideerinud koristajate vahelt välja endale sümpaatse inimese, kellega suhtled edasi ja lepid kokku alustamise detailides. Kui töö on tehtud vastavalt kokkulepitud soovidele, kannab WiRK koristajale tasu üle.



Pole aega, et suurt koristust ette võtta

Ettevõtja Tarmo (45) kasutab kodukoristaja teenust korra kuus või kahe nädala tagant, kuna tal endal pole aega, et kodu kogu aeg korras hoida. „Mulle meeldib WiRKi puhul see, et ma ei pea hakkama otsima kuskilt seda nn enda koristajat. Ma lisan tellimuse ja valin kandidaatide seast sobiva. Programm jätab mu eelmised tellimused meelde, nii et järgmise tellimuse tegemiseks piisab ainult tellimise nupule vajutamisest. Kuna meil on suur maja ja ka saun, siis meie tellimuse hind on jäänud natuke alla 80 euro ja oleme hetkel sellega rahul.”

pexels

Kodukoristusega seotud hirmud

Üks peamine hirm seoses koristaja tellimisega koju on turvalisuse küsimus, tegemist on ju võõra inimese enda privaatruumi laskmisega. Kuigi WiRK.ee ise koristusteenust ei osuta, kontrollitakse esmasel kandideerimisel kandidaatide tausta ja igaüks koristajaks ei kvalifitseeru. Oluline on eelnev koristusalane töökogemus ja hea suhtlemisoskus. Vastupidiselt koristusfirmadele on WiRK.ee platvormi eelis see, et koduomanik saab ise enda koristaja välja valida ja siis temaga edasi suhelda. Tavaliselt tekib suhtluse käigus juba tunnetus inimesest ja enamasti kaob ka esmane võõristus. Pärast koristaja käimist saab koduomanik e-kirja, milles saab koristajat hinnata. Kodukoristajad teavad seda ja see motiveerib neid oma tööd võimalikult hästi tegema, kuna negatiivse tagasiside saanud koristajatel on keeruline uut tööampsu saada.

Kes on need kodukoristajad?

Koristajad on eraisikud, kes soovivad tööampsudega ilma ennast kindla tööandjaga sidumata raha teenida.

Kertu (24) on üks selline kodukoristaja ja ta teeb seda sellepärast, et see annab hea võimaluse õpingute kõrvalt lisaraha teenida. „Hetkel õpin täiskohaga TalTechis ja kooli kõrvalt teen erinevaid tööampse. See on hea võimalus sättida oma asju just täpselt nii nagu vaja. Mulle meeldib koristada ja armastan puhtust. Koristustöid olen teinud just seetõttu, et saab 2–4 tunniga rohkem raha kui teiste amspudega.”

Eili (47) töötab õena haiglas: „Kuna teen pikad valved, siis iga päev ei pea tööl käima ja seetõttu on aega teha lisatööd. Kodukoristus annab mulle võimaluse oma sissetulekut suurendada ja seda ilma igasuguse paberimajanduseta! Minu kohuseks on lihtsalt töö korralikult ära teha. Kodukoristuse ajal on koduomanik olnud kodus ja mind isiklikult pole see seganud. Olen hea suhtleja, algse ebamugavuse peletab minu naeratus ja avatud olek.”

pexels