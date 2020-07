Kodulaenu saab pärast kriisi kätte raskemalt, ent huvilisi on mullusest rohkem

Kodulaenu võtmine aasta tagasi ja praegu on kui päev ja öö, kirjeldas Kasulikule 30. aastates tallinlanna. „Olukord on laenuvõtja jaoks tõesti tumedam. Pankades pakutakse väga kõrget intressimarginaali (üle 2,6) ja kirtsutatakse nina selle peale, et firma on vahepeal riiklikku toetusmeedet (palgatoetust – toim) kasutanud, kuigi palk on praeguseks taastunud.”

Ta teab seda omast käest, kuna kaalus laenuvõtmist eelmisel suvel, aga jättis toona lepingu sõlmimata. Nüüd on vaja valmiva uusarenduse jaoks pangalaenu. Enda sõnul saab ta küll summa kätte, aga kehvematel tingimustel.

Üks samas vanuses lugeja rääkis, kuidas kodupanga laenuhaldur viitas, et omafinantseering võiks olla vähemalt 20%. Ise ta lootis hakkama saada 15%-ga. Tuttavad olid sellise palgaga talvel niimoodi laenu saanud. Samuti viitas laenuhaldur, et 30 aasta asemel võib ta laenu saada kõige rohkem 25 aastaks. See tähendab, et iga kuu tagasi makstav summa on päris suur.

Pindi kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman kinnitas hiljutises Delfi „Erisaates”, et pangad on hakanud suurema ebakindluse tõttu nõudma klientidelt, kes näiliselt vastavad laenu saamise kriteeriumidele, näiteks kahekordset omafinantseeringut ja suuremat intressi.

