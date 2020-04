„Kasutatud autode, nagu ka uute autode turul on see muutus, et pole inimesi, kes oleksid valmis autot soetama,” ütleb Wiru Auto juhataja Tõnu Paju ja ütleb, et nende müük on lausa 90% vähenenud.

Longo Estonia OÜ tegevjuht Rainer Uukkivi tõdeb samuti, et kasutatud autode turul on muutunud nii mõndagi. „Selline nii-öelda vanamoodne autode ainult müügiplatsil müümine praeguse kriisi ajal ennast ei õigusta."

Tema sõnul süvenevad inimesed nüüd oma rahaasjadesse rohkem ega osta autosid enam nii kergekäeliselt kui varem. „Samuti uuritakse varasemast rohkem autode tausta ja tehnilist poolt, möödas on ajad, kui klient astus väravast sisse ja ostis.”