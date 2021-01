Kristiine linnaosa vanadest kuuskedest saab see aasta rohelist elektri- ja soojusenergiat

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe märkis, et vanade jõulukuuskede kogumisest on saanud ilus traditsioon ja elanikud teavad juba väga hästi, et jõulupuid ei tohi olmeprügi konteinerisse visata. „Me tuleme oma elanikele appi ja korraldame ka sel aastal tasuta jõulukuuskede äraviimise võimaluse.

Seekord aga eelmistest aastatest erinevalt ei põletata kogutud jõulukuuske avalikult suures lõkkes, vaid suunatakse Tallinna koostootmisjaamadesse, kus nad annavad oma panuse Tallinna linna majanduse kliimaneutraalsuse poole viimises. See on kindlasti palju loodussõbralikum utiliseerimisviis ja samas aitab meid ökoloogiliste ja roheliste eesmärkide saavutamisel," lisas Riibe.

„Palume mitte jätta oma jõulupuid nukralt prügikasti kõrvale, vaid aidata luua uus väärtus. Utilitase koostootmisjaamades toodetakse neist rohelist energiat, mis teeb soojaks ja valgustab meie kodusid. Vanade jõulukuuskede kogumiskampaania kestab kaks nädalat ning tuletame meelde, et on oluline, et kogumispunkti toodud kuused oleksid ilma jõulukaunistuste, kuusealuse või täiendava kileta," lisas Kristiine linnaosa vanem.

Kristiine linnaosas on avatud 6.- 20. jaanuarini kümme spetsiaalselt selleks tähistatud kogumispunkti:

*Energia tänav 6c

*Endla tänav 51a

*Kirsi tänav 3a

*Kotka tänav 14a

*Kuldnoka tänav 12a

*Nõmme tee 52 (Räägu pargi Tüve tänava poolne osa)

*Paldiski maantee 65b

*Seebi tänav 34

*Sõstra tänav 1a

*Vindi tänav 18b