Kui mugav ja soodne! Veebis on dokumente taotletud üle 100 000 korra

6. jaanuarist muutusid veel mitmeid riigilõivud ja sealhulgas on tasuliseks läinud ID-kaardile korduvate PIN-koodide väljastamine - Eestis on see viis eurot ja välisesinduses 20 eurot.

"Korduvaid PIN-koode saab teeninduses vaid üldjärjekorras ja selleks ei saa eelnevalt aega broneerida. Kutsume üles kõiki kasutajaid oma uut ID-kaarti kätte saades ümbrikut PIN-koodidega hoolikalt hoidma. Eriti aktuaalne on see teema praegu tuludeklaratsioonide esitamise eel," lisas Marit Abram.

Maksu- ja Tolliameti avalike teenuste valdkonnajuhi Sander Aasna sõnul on praegu küll tuludeklareerijate populaarseim autentimisvahend e-MTAsse sisenemisel internetipank, kuid kasutatakse ka ID-kaarti, mobiil-ID-d ja Smart-ID-d. Eelmise aasta veebruaris kasutas e-MTAsse sisenemiseks ID-kaarti 181 249 inimest.

“Soovitame kõigil klientidel e-MTAsse sisse logimisel esimestel tuludeklareerimise päevadel aega varuda. Korraga deklareerijate hulk võib tekitada järjekordi ja soovitame sellisel juhul hiljem uuesti proovida,” toonitas Sander Aasna.

Põhjalikult saab dokumenditaotluse võimalustega tutvuda PPA kodulehel, infot ja nõuandeid saab PPA klienditeeninduse telefonil 612 3000, mis töötab argipäeviti kell 8-19.