Kummaline kampaania hirmutab sotsiaalmeedias tarbijaid

Eesti inimeste Facebooki seinale on viimastel nädalatel aina agressiivsemalt levinud reklaamid, mis hirmutavad sellega, et alates aastast 2020 ei tea me enam, kust meie toit pärineb. Need kutsuvad ühinema üleeuroopalise toidu korrektsema märgistamise kampaaniaga. Tegemist on Itaalia, Prantsusmaa ja Kreeka põllumehi ning tootjaid ühendavate organisatsioonide korraldatud petitsiooniga Euroopa Komisjonile. Eesmärk on oktoobriks koguda miljoni Euroopa Liidu kodaniku allkirjad.

Eestikeelne sponsitud postitus levitab petitsiooni „Eat ORIGINal” linki justkui hirmutades: „Alates aastast 2020 ei tea sa enam midagi”. Praeguseks on petitsioonile alla kirjutanud ligi 900 000 inimest. Tutvustusest selgub, et eesmärk on toidu tarneahel tarbija jaoks läbipaistvamaks muuta ja seeläbi toidupettust ära hoida. Samuti tuuakse esile, et toidu koostisainete päritolu kohta informatsiooni esitamata jätmine võib ohustada Euroopa Liidu kodanike tervist.

Probleem seisneb selles, et Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 2011. aasta toiduteabemääruse rakendusaktid on siiani vastu võtmata. Järgmise aasta aprillist hakkavad need aga kehtima ja panevad tootjatele kohustuse toidu põhiline koostisosa ära märkida. Tarbijat tuleb põhikoostisosa päritolust teavitada vaid juhul, kui märgistusel on esitatud vabatahtlik päritoluviide. Peale sõnade võivad need viited olla ka pildid ja sümbolid, näiteks Eesti lipu värvid. Sellisel juhul peab eksitamise vältimiseks samuti lisama põhikoostisosa päritolu.