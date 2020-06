Kutseõppur, arendades ettevõtlikkust, saad olla iseenda peremees!

Ettevõtluse õppimine on vajalik ka selleks, et avardada õpilaste silmaringi ning näidata neile, et peale palgatöö on võimalik võtta ka oma eriala edendaja rolli. Viru toob näiteks eriolukorra, mille ajal oli suur osa teenindusasutusi suletud. „Me kõik pidime ju alles hiljuti läbi tegema suure finantskoolituse nimega COVID-19. Need, kes elasid rütmis, et hommikul teenin ja õhtul kulutan, tundsid kindlasti puudust teadmistest, kuidas oma tegemisi paremini organiseerida. Samas andis see hulgaliselt motivatsiooni enda ettevõtlusteadmisi parandada ning nii mõnigi iluteenindaja võis saada tõuke oma senise töö ümber korraldamiseks," sõnas Viru.



Ettevõtlusõppe programmi “Edu ja tegu” ja SA Innove kutsehariduse ettevõtlusõppe suuna eestvedaja Katrin Kivisild:

Ettevõtlusõpe on saanud kutsehariduse loomulikuks osaks. Täna on tööturule sisenejal vaja edukaks hakkamasaamiseks lisaks erialastele teadmistele veel ettevõtlusalaseid oskusi ja ettevõtlikku hoiakut. Eesti kutseharidus on tugev ja jätkusuutlik ainult juhul, kui see on seotud töömaailma ootuste ja trendidega. Me ei oska ennustada millised on uued ametid tööturul kümne aasta pärast, kuid teame, et ükskõik mis ametis kutsekooli lõpetaja tööle hakkab, on tema edu võtmeks kiire kohanemisvõime, kriitiline mõtlemine, võimaluste märkamine ja elluviimine, koostööoskus ning enesejuhtimine. Need ettevõtluspädevused aitavad tal tööturul konkurentsivõimeline olla ja uusi väärtusi luua.

Hea näide sellest, et kutsekoolides väärtustatakse ettevõtlusõpet, on sel aastal esmakordselt toimunud ettevõtlusoskuste võistlus kutsekoolide õppuritele, kus osales 12 meeskonda üle Eesti erinevatest kutsekoolidest ja erinevatelt erialadelt. Paljud kutsekoolid õpetavad ettevõtlust ka läbi Junior Achievement õpilasfirmade tegemise: sel aastal loodi kutsekoolides 54 õpilasfirmat ning rõõm on tõdeda, et ideid neil jagub.

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames oleme välja töötanud uue mooduli „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“, mis on kõigi õppekavade vundamendiks, kus sisu ja õpitulemused on seotud õppija enda ja keskkonna mõistmisega, valikute analüüsi ja otsustamisega, uue väärtuse loomise ning ühiskonda panustamisega. See üldpädevusi kujundav põhiõpingute moodul rakendub kõikides kutsekoolides hiljemalt 2021. aasta septembris.