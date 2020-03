KUULA | Kuidas käituda eriolukorras kinnisvara ostu ja müügi korral?

LVM Kinnisvara juhatuse esimees Ingmar Saksing ütles, et nende videokõnerakendus sai valmis kolme päevaga ja esimesed kokkulepped on juba allkirjastatud. Maakleri ja müüja-ostjaga lepitakse aeg kokku ja tehakse kõne, suhtluseks on mugav kasutatada Messengeri. Kui klient ei saa objektile tulla, siis teeb maakler talle videotuuri.

„Midagi keerulist antud olukorras tegelikult ei ole,“ lisas Saksing. Praktikas on ühe objekti kohta 7–8 vaatamist, enne kui ostuotsus tehakse. Reaalselt ei olegi mõistlik kõiki objekte füüsiliselt läbi sõita. Põhiline on see, et objekt klientidele meeldib.

Praegu on veel vara öelda ja otsustada, kuidas kinnisvaraturg kriisi ajal muutub. Üldiselt on turul kolme tüüpi loogikaga müüjaid: need, kes huvituvad müügist; need, kes ütlevad, et ootame olukorra selginemist; ja need, kes ütlevad, et praeguses olukorras ei müü.

Ühe nädala põhjal ei maksa veel mingeid otsuseid teha. Tõenäoliselt hinnad ei tõuse, need jäävad samaks või langevad. Turul tehtavate tehingute arv väheneb kogu aeg. Intressitasemed on odavamad, laenujäägid väiksemad.

Selline kriis toob kaasa hinnakasvu pidurdumise ja pole välistatud ka hindade langus. Kindlasti tasub kinnisvaraturul ringi vaadata ja kindlasti on tulemas ka häid pakkumisi.