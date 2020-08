KUULA SAADET | „Elustiil”: autokooli valimine ja liiklustestide tegemine läksid just lihtsamaks

Sul ei ole ikka veel autojuhilube? Enam ei ole midagi oodata, sest nii autokooli valimine kui ka liiklustestide tegemine on nüüd tehtud tunduvalt lihtsamaks.

„Elustiili” saatesse on sel korral kutsutud üks valiautokool.ee ja liikluslab.ee asutajatest Juri Ess. Tänu tema abil loodud portaalile valiautokool.ee on nüüd võimalik autokoole omavahel võrrelda nii hindade kui ka Maanteameti statistika põhjal. Liikluslab.ee aitab aga saada liiklusreeglid selgeks ja juba esimesel katsel sooritada teooriaeksamit.

Kui varem oligi vaid kaks varianti, kuidas autokooli valida – kas guugeldada kõik need kodulehed läbi ja proovida neid oma peas kuidagi võrrelda või küsida oma tuttavate soovitusi, siis nüüd on loodud portaal, kus saab autokoole päriselt omavahel võrrelda, nii hindade kui ka Maanteeameti eksami sooritamise tulemuste ning õpilaste hinnangute järgi.

„Elustiili” saates räägitakse põhjalikult, mida teha, et juhilubade tegemine ei võtaks aastaid, ja sellest, miks hind ei saa olla autokooli valikul ainuke määrav kriteerium. „Minu jaoks on ka hind väga määrav, aga on palju muid asju, millele tasub autokooli valides tähelepanu pöörata,” ütleb Juri Ess.

Lisaks õpetab Juri Ess vaatama Maanteameti statistikat ja ka selle statistika taha. „Väga palju sõltub ikkagi õpilasest endast ka. Protsent on alati keskmine, alati on inimesi, kellel läheb paremini, ja neid, kellel halvemini.”

Mida autokoolid sellisest portaalist arvavad? Millised siis ikkagi on need autokoolid, mida eelistada võiks ja kas lube üldse on tulevikus vaja, kuula juba „Elustiili” podcast’ist: