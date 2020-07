Leedu idufirma lubab Eestis Woltile ja Boltile kõva konkurentsi pakkuda

Eesti turule sööb ennast aina rohkem sisse Leedus 2017. aastal asutatud sama päeva tarneid pakkuv iduettevõte Ziticity.

Eestis on kulleriteenuse turul tihe konkurents. Mille poolest te teistest erinete?



Ziticity pakub ukselt uksele kulleriteenust e-poodidele ja restoranidele. Ingliskeelse nimega last mile delivery on mujal maailmas väga populaarne teenus, mille eesmärk on kiirendada kaupade jõudmist laost kliendi koju, vähendades seejuures kauba müüja logistikakulusid.

Meie eesmärk on aidata kohalikel e-poodidel ja restoranidel konkureerida ülemaailmsete tehnoloogiahiiglastega, nagu e-kaubamajad Amazon või Alibaba ja toiduvedajad Wolt või Bolt, kes ehitavad e-kaubanduse ja restoranidest toidu kohaletoimetamise valdkonnas monopole. Meie teenuse abil saavad ettevõtted pakkuda klientidele soodsa hinnaga tarneid enneolematu kiirusega.

Restoranipidajatel tuleb suurtele toiduvedajatele nagu Wolt või Bolt maksta vahendustasu kuni 30% tellimuse hinnast, seetõttu pole restoranil võimalik teenida koju tellitud toidult kasumit.