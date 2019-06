Lõuna-Eesti majutusasutus pakkus soodustust valitsusmeelsetele klientidele

Pühajärve läheduses asuva majutusasutuse kõneisik rääkis Delfile, et soodustuse näol oli tegemist lihtsalt katsega, et näha, kuidas sellele reageeritakse. "See oli natukene huumoriga pooleks," ütles ta Delfile.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe ütles Delfile, et kaupleja võib ise valida, kellele soodustust teeb. Küll aga tekitab küsimusi "toetaja" mõiste ja lause, et "võimalusel" on allahindlus kuni 50%. "Need tingimused võiksiud olla selgemad," ütles Helemäe.

"Kui nüüd rääkida reklaamiseaduse kontekstis, siis reklaamis esitatud teave ei tohi olla alavääristav ja diskrimineeriv," ütles Helemäe. Reklaamiseaduse kohaselt ei tohi reklaam sisaldada halvustamist ega diskrimineerimist ka poliitiliste veendumuste tõttu. Helemäe hinnangul ei ole antud juhul aga tegemist reklaamiga, vaid hinnateabega. "Hinnakujundus on vaba," ütles Helemäe.

kuvatõmmis Kuvatõmmis

Sarnaseid poliitilise meelestatusega seotud soodustusi on ette tulnud varemgi. Alles mõni kuu tagasi läks sotsiaalmeedias levima kuulutus, kus ühes Lõuna-Eesti autoremonditöökojas said soodustust üksnes EKRE liikmed.

Nüüdseks on majutusasutus aga selle soodustuse eemaldanud, seega peavad jälle ka valitsusmeelsed kliendid käima sama raha välja, mis teiste parteide toetajad.