Lugeja küsib: töölt lahkudes libisesin märjal välistrepil ja murdsin käe. Kas see on tööõnnetus?

Küsimus on oluline, sest tavalisel haiguslehel olles kaotab töötaja oluliselt oma sissetulekus, kuna esimesel 3 päeval hüvitist ei maksta, 4. päevast alates saab töötaja 70% oma keskmisest palgast ning 8.päevani maksab seda tööandja ning edasi haigekassa.

Kui aga ajutise töövõimetuse põhjuseks on tööõnnetus või selle tüsistus, maksab haigekassa haigushüvitist alates 2. päevast 100% ulatuses.

Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Rein Reisberg selgitas, et Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt on tööõnnetus tervisekahjustus, mis on toimunud tööülesannet täites. Tööaja hulka arvataval vaheajal või tegutsemisel tööandja huvides. „Õnnetusi, mis toimuvad teel kodunt tööle või töölt koju, ei loeta tööõnnetusteks,“ kinnitas ta.

Sotsiaalministeeriumi vastuses tõdetakse, et kas konkreetsel juhul on tegemist tööõnnetusega või mitte, teeb tööandja pärast seda, kui juhtumi asjaolud on välja selgitatud.

Reisberg selgitas, et kui kirjeldatud kukkumine oleks toimunud tööülesannet täites, oleks tegemist tööõnnetusega. Näite lihtsustamiseks ja arusaadavamaks muutmiseks võtame näiteks ajakirjaniku, kes päeva jooksul mitmeid kordi erinevatel pressikonverentsidel käib. "Kui ajakirjanik on teel toimetusest pressikonverentsile ja sel ajal juhtub temaga õnnetus (näiteks teel kukkumine libisemise või komistamise tagajärjel, liiklusõnnetus, kukkumine ühistranspordis), on tegemist tööõnnetusega," selgitas Reisberg.

Tööõnnetuse peamiseks tunnuseks on, et tervisekahjustus toimub töö käigus. Väljend „töö käigus" tähendab Reisbergi sõnul, et õnnetus on seotud tööga, olenemata sellest, kus see aset leiab, või tööaja vahemikku, mille kestel täidetakse tööülesandeid.

Tööõnnetusena ei käsitata tervisekahjustust või surma, mis toimus loetletud juhtudel, kuid mis ei ole põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga. Tööõnnetused pole aga tahtlikud enesevigastused, teel tööle ja töölt juhtunud õnnetused ning vigastused, mis seonduvad üksnes kannatanu haigusseisundiga juhul, kui puudub põhjuslik seos tema tööga.