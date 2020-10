Masskandideerimised ja hooletus. Vabadele töökohtadele laekub tuhandeid sooviavaldusi

Võrreldes 2019. aastaga on tänavu tööportaalis CVkeskus.ee kandideerimiste arv kõikides ametirühmades hüppeliselt kasvanud. „Alates abitöölistest – tõus 199% – kuni spetsialistideni – tõus 107%,” ütles CVkeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

Eesti eri piirkondade võrdluses on näha suuremat huvi pealinna ametikohtade vastu. „See on üsna ootuspärane, arvestades, et Harjumaal elab ka suur osa Eesti töövõtjaid,” tõdes Auväärt.