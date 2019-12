MEELESPEA | Kuidas remondi ajal kodus tuleohutus tagada?

www.DELFI.ee RUS

Elektrisüsteemide paigaldamine tuleb jätta spetsialistidele. Foto: Arvi Kriis

Koduste ehitus- ja remonditööde ajal on tuleohutuse tagamine oluline. Kuigi oma kodu ise ehitamine on auasi, on töid, mis tuleb kindlasti jätta spetsialistidele.