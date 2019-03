Mida pakub maailma kõige pöörasem trennipäev?

17. märtsil toimub Saku Suurhallis juba seitsmendat korda MyFitnessi ja Nike'i eestvedamisel treeningpäev „Nike Training Day powered by MyFitness“.

Tegemist on nii Euroopa kui ka maailma mastaabis esmaklassilise ja suurima üritusega omasuguste seas, millest võtab osa umbes 1500 aktiivse ja tervisliku elustiili harrastajat.

Saku Suurhallist on tehtud kõikide trennihuviliste jaoks enneolematu spordi Meka, kus saab harrastada mitmesuguseid treeningstiile ning avastada enda jaoks uusi võimalusi parema ja tervislikuma elu nautimiseks.

MyFitness

Peasaalis asuv suur lava annab silmad ette ka kõige vägevamale rokk-kontserdile. Lisaks pealavale on kogu maja jaotatud erinevateks treeningaladeks, kus on esindatud Eestis ülipopulaarne NTC ning ka MyFitnessi oma loodud Studio X-i ruum. Eriti lahe vaade avaneb SkySpinningust, kus trennisõbrad saavad näha kõike pealaval toimuvat, tehes samal ajal oma spinning'u trenni.

Uudisena on sel aastal ehitatud CrossTrainingu ala, kus päeva lõpupoole toimub ka võistlus. Seega on päevast osa saama oodatud ka tõsised trennilõvid, kes soovivad oma vastupidavuse proovile panna. Kokku on koos pealavaga seitse erinevat treeningala, nii et kindlasti leiab igale maitsele midagi.

MyFitness

Teisel korrusel asuval messialal on esindatud suurem osa nii Eesti tuntumatest toidulisandite pakkujatest kui ka päris uued tegijad. Õige toitumine on üks olulisemaid osasid tervislikust eluviisist ja häid näpunäiteid saab nii messialalt kui ka toitumisalaselt loengult, mis toimub spetsiaalses Evian Lounge’is.

Parimatele MyFitnessi treeneritele lisaks annavad korraliku show külalistreenerid Saksamaalt ja Lätist.

Kohal on ka Nike oma suure poe ja värskeimate mudelitega. MyFitness on enda lounge’i üles sättinud kohe Nike'i poe kõrvale ja seal leiab superhäid pakkumisi nii suviste MyFitness Madness Race´ide kui ka MyFitnessi klubidega liitumiste kohta.

Registreeri ennast treeningpäevale siin!

MyFitness