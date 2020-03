Mida teevad toidupoeketid, et kaitsta viiruse leviku eest nii oma kliente kui ka töötajaid?

Rimi esindaja Katrin Bats ütles, et täna on toidupoe teenindajate roll olulisem kui kunagi varem: "Me kõik tahame, et säiliks võimalus osta elementaarset toidukraami. Seepärast on eriti oluline, et ka kliendid ei tuleks poodi, kui neil on haigusnähud." Rimi soovitused klientidele lähtuvad riiklikest soovitustest ja tänasest on need meeldetuletusena poodides ekraanidel, postritel ja ka siseraadios.

Batsi sõnul on ka töötajatele rõhutatud, et esimeste haigusnähtude ilmnemisel tuleb jääda koju. Kaupluses on viiruse leviku tõkestamiseks tõhustatud erinevate pindade puhastamist ja jõudsalt vähendatud lahtiselt pakutavate toodete valikut.

"Meil on valmisolek kaupluste suurpuhastuseks. Viimast kasutasimegi eile-täna näiteks Kuressaare kahes Rimi kaupluses. Tegutseme pidevalt, et tagada töötajatele vahendid hügieeni tagamiseks. Samuti oleme juba ennetavalt tellinud suurema koguse maske, et vajadusel oleks ka neid töötajatele võimalik jagada," ütles Bats.

Rimi on kontaktis erinevate Eesti omavalitsustega, kust on saadud ka täiendavaid vahendeid kaupluste töötajate kaitseks. "Väga tore on see, et kauplustes ollakse ka ise loovad ning otsitakse lahendusi. Saaremaa teenindajad jagasid head praktikat, et vähendavad saadavate kärude arvu, et neid regulaarselt puhastada ja uute vastu välja vahetada. Samuti on seal eesliinile lubatud pigem nooremad teenindajad, et vanemaid riskirühma kuulujaid säästa," tõi Bats näiteks.

Poed lühemalt avatud

Ühe olulise muudatusena kaalub Rimi ka kaupluste lahtiolekuaegade lühendamist. "See annaks teenindajatele rohkem puhkeaega aga ka võimalust tõhusamalt enne ja pärast kaupluse avamist pindu puhastada ja riiuleid täita," ütles Bats.