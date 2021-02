Milliseks kujuneb autonduse tulevik?

Liitu aruteluga 3. veebruaril kell 16.30 DelfiTV-s ja saa teada, millise autoostu peale peaksid mõtlema juba lähiajal.

Pistikhübriidid, elektriautod, biometaan, gaasikütused, vesinikutehnoloogiad – need on vaid mõned terminid, mis viimasel ajal Eesti turule on tekkinud. Kuid millised neist uutest lahendustest päriselt igapäevaseks kasutamiseks sobivad, ei vea alt ja lubavad jääda aruka eelarve piiridesse?

Sellest räägivad Eesti parimad spetsialistid kütuste, elektriautonduse, finantseerimise ja uute logistikalahenduste valdkonnas. Arutelu modereerib Peeter Koppel, ja annab vastuse ka küsimusele, kas on juba käes see aeg, mil peab oma vana diiselauto elektriauto vastu välja vahetama.

Tuleviku liikumise arutelul osalevad eksperdid:

Sten Argos, Eesti Energia uue väärtusloome juht

Alan Vaht, Alexela AS-i juhatuse liige

Pirko Konsa, Modern Mobility OÜ juhatuse liige

Rein Karofeld, AS SEB Liisingu juhatuse liige