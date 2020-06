mTasku on jõudnud e-poodidesse

Mugav ja kasutajasõbralik mTasku hoiustab kõiki igapäevaseks tegevuseks vajalikke kaarte: pangakaardid, kliendikaardid, Ühiskaart, kinkekaardid jmt. Alates märtsist on võimalus kasutada seda innovaatilist teenust ka e-poodides, kiirendades ja hõlbustades oluliselt sealset makseprotsessi.

mTasku pakub alternatiivi pangakaardiga või pangalingiga maksmisele ning on just seetõttu lihtne, et enam ei pea eraldi internetipanka sisenema ega pangaandmeid sisestama. Piisab vaid, kui skaneerida telefoniga QR-kood, valida vajalik kaart ja vajutada ekraanil mTasku nupule „Maksan”.

E-poodides mTaskuga maksmine on kliendile ka turvaline: mTaskusse lisatud pangakaartide andmed salvestatakse LHV panga makseprotsessori EveryPay turvalisse kaardihoidlasse. Kõik tehingud on krüpteeritud ning nähtavad ainult rahakoti omanikule.

Hetkel on mTaskuga liitunud juba mitmeid kümneid e-poode, kelle hulgast leiab näiteks Umami www.umami.ee, Baltika Group’i www.andmorefashion.com ja Prike AS www.pood.prike.ee. Mugavuse ja positiivse tagasiside põhjal tuleb kasutajaid jõudsalt juurde.

Kauplejad, kellel pole veel mTasku makselahendust, kuid soovivad seda oma e-poega liita, palume julgelt pöörduda mTasku tiimi poole kirjutades aadressil info@mtasku.ee.

mTasku makselingid on avatud ka meie partnerite klientidele nagu Maksekeskus AS makselahendused ning Shoproller e-poe veebiplatvormid. Linkide aktiveerimiseks saab kaupleja võtta ühendust vastavalt kas aadressil support@maksekeskus.ee või info@mtasku.ee.