Musta reede ostupüha purustas Eestis rekordeid

Ennekõike purustasid maailma suurimale ostupühale seatud eesmärke e-poed, ent kehvale olukorrale said veidi leevendust ka kaubanduskeskuste tavapoed.

„Seda, et kampaaniasoodustused olid klientide silmis atraktiivsed, kinnitab nii läbimüük kui ka asjaolu, et paljud tooted said kampaania käigus laost otsa,” märkis Hansaposti turundusjuht Maris Kivi. Ta lisas, et Hansaposti keskmine kampaania allahindlusprotsent oli 50 ja soodustused varieerusid 30% ja 75% vahel. Suured olid ka ettevõtte ootused kampaaniale. „Meie ootused kampaaniale olid ambitsioonikad – nagu ka eelmistel aastatel –, sest must reede on Eestis tugevalt kanda kinnitanud,” sõnas ta.