MyFitnessi juht: kui spordiklubid järgivad reegleid, siis peaks inimestel olema piisavalt julgust trenni tulla

"See on positiivne otsus. Me usaldame terviseametit ja valitsust, et on tehtud kalkuleeritud otsus. Meie oleme oma meeskonnaga igati valmis esmaspäeva hommikul klubid avama ja tegutsema hakkama," sõnas Torn.

"Kuigi etteteatamisaeg oli spordiklubide operaatorite jaoks suhteliselt lühike, olime selleks viimased kolm-neli nädalat valmistunud," märkis ta.

Esialgu vaid peaminister Jüri Ratase sotsiaalmeedia kontol avalikustatud leevendused jõuavad neljapäeval valitsuse istungile otsustamiseks, kuid praegu võib eeldada, et rühmatreeninguid saab spordiklubides läbi viia kuni kümne inimesega ja 2+2 reeglit järgides.

Torni sõnul otsibki MyFitness lahendusi, kuidas suhteliselt väikese arvu osalejatega rühmatrenne tunniplaani mahutada, et suudaks kõiki huvilisi teenindada. "Võib-olla toome tunniplaani natuke lühemaid tunde, et inimesed saaksid vaikselt alustada," märkis ta.

Spordiklubidesse paigaldatakse desinfitseerimisvahendid, liikmete jaoks koostatakse instruktsioonid, kuidas ohutult ja turvaliselt treenida.

"Kindlasti paneme enda liikmetele südamele, et nad desinfitseeriks masinaid pärast kasutamist ka ise," rõhutas Torn ja lisas, et ka MyFitnessi meeskond koostab plaani, kuidas reeglite järgimist kontrollida. "Anname kindlasti parima, et reegleid klubis hoida ning et liikmed tunneksid ennast turvaliselt."

Lisameetmena ei võeta tõenäoliselt veel mõnda aega sularaha vastu.

Samuti soositakse maski kandmist nendel töötajatel, kes seda soovivad.

Torn avaldas lootust, et inimesed leiavad spordiklubid taas üles. "Ma arvan, et kui spordiklubid näitavad, et nad järgivaid kõiki reegleid ja nõuavad sama ka oma liikmetelt, siis peaks inimestel olema piisavalt julgust ja tahet tulla," leidis ta.

"Tervis, liikumine ja sport on inimesele praegu võib-olla isegi olulisem kui kunagi varem. Liikumine on arstirohi. Me loodame, et inimesed tahavad liigutada, olla terved ja tulla klubisse tagasi," lausus ta.

Online- ja välitreeningutega jätkatakse vähemalt mõnda aega

Kogu eriolukorra väldanud online-treeningutega plaanib MyFitness Torni kinnitusel jätkata. "Need, kes ei taha veel kodust välja tulla, saavad endiselt mingil perioodil nendest treeningutest osa."