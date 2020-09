Nordica juht: enne riigiabi otsust ei ole uute lendude avamine Tallinnast plaanis

Nordic Aviation Group ASi juhatuse esimees Erki Urva kiidab valitsuse otsust lubada Euroopa otselende riikidesse, kus nakatumiskordaja on alla kahekordse EL-i keskmise.

"Nordica lendude osas oleme äraootaval seisukohal senikaua, kui pole valitsuse poolt selgeid sõnumeid riigiabi osas," rääkis Urva ja lisas, et Eestist Rootsi suunal lendamise vastu tunneb kindlasti huvi Nordica tütarfirma XFly, kes alustaks sinna lende võimalikult kiiresti SASi värvides.

Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul oli valitsuse otsus oli samuti väga tänuväärne ning avab tema sõnul võimaluse taasavada lennuliinid üle Euroopa.

"Esmajärjekorras soovime taastada ühendused Stockholmi, Amsterdami, Oslo ja Viiniga, mis on ennekõike olulised ettevõtluse ja äritegevuse vaatest," rääkis Pärgmäe.

Pärgmäe sõnul on töö liinide kiiresti taasavamiseks alanud. "Sõltume siinjuures ka lennufirmadest ja sellest, kui kiiresti suudetakse lennuliinid taas töösse panna," lisas ta.

Vähene reisijate arv ei aita kaasa

"Vaadates praeguseid reisijate mahte Tallinna lennujaamas, siis reaalsuses põletavad raha kõik, kes siit praegu lendavad või seda plaanivad. Seega jälgime olukorda ka Nordica poolelt, kuid peame arvestama, et me ei raiskaks maksumaksja raha," sõnas Urva.

Reisijate vähesust kinnitas ka Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe. "Kui augustikuu jooksul nägime veel reisijate arvu osas positiivset tõusutrendi, siis septembris on olnud lendajate arv langustrendis," märkis ta.

Päevane reisijate maht on Pärgmäe sõnul Tallinnast hetkel vahemikus 1000-2000 inimest.

"Praegune olukord on väga hektiline. Toetan selgelt seda lähenemist, et Eestist oleks rohkem otselende, sest piirangud ei täida oma eesmärki, kuna reisida saab läbi naabermaade," tõdes Urva. Tema sõnul ei ole kuidagi turvalisem, kui inimesed saavad vahemaandumistega Eestisse tulla ja seda ka kõrgete nakatumisnäitajatega riikidest.

Esimene asi, mis lennunduse käekäigu paremaks muudaks on Urva sõnul see, et koroonaviiruse nakatumiste arvud hakkavad vähenema ja turule tuleb vaktsiin.