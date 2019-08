Ohtlik seenhaigus võib põhjustada eestlaste lemmikpuuvilja hüppelise hinnatõusu või hävitada selle tootmise sootuks

Enne Cavendishi oli kõige populaarsem banaanisort Gros Michel, mida tunti ka kui 'Big Mike' nime all. Seda oli ekspertide sõnul veelgi lihtsam eksportida ning see oli oma maitselt magusam. Kuid selle sordi hävitas 1950ndatel täielikult sarnane haigus, mis praegu Cavendishi sorti ähvardab.

Ähvardab muuta banaanitööstust

Seni on seenhaigust kohatud kuues Kolumbia banaaniistanduses. Ametlikel andmetel on seni kahjustatud ala väike, umbes 200 hektarit, kuid haiguse levimisel võib see muuta kogu Kolumbia banaanitööstust igaveseks.

Lahenduseks seenhaiguse vastu võitlemisel on turvameetmed kasvandustes. Kuid haiguse levikul jääb ainsaks variandiks aretada uus banaanisort, mis peab haigusele vastu. Küll aga on banaanitaime aretamine keerukas protsess. Suure tõenäosusega maitseb uus sort praegusele sarnaselt, isegi praeguse sordi asemele aretatakse uus sort või kasutatakse praegusel sordil geneetilist muundamist.