Ohtlik tendents. Miks kasutavad inimesed järjest enam üliprivaatseid suhtlusrakendusi ja kes neid omavad?

WhatsAppi kasutab regulaarselt 2 miljardit inimest, et saata umbes 100 miljardit sõnumit päevas. Meedias räägitakse neist vähe, kuid jaanuaris muutus olukord oluliselt. WhatsApp kuulub Facebookile ning viimane andis 6. jaanuaril teada, et nad vaatavad üle WhatsAppi kasutustingimused. Paljud hakkasid arvama, et nende andmeid hakatakse nüüd laiemalt kasutama erinevatel ärilistel eesmärkidel. Inimesed tormasid alla laadime Telegrami ja Signalit. Esimese kasutajaskond jääb 500 miljoni kanti ja teisel alla selle. Võrreldes WhatsAppiga on tegu veel väikeste tegijatega. Kuuendast 19nda jaanuarini laeti Signalit alla 45 miljonit ja Telegrami 36 miljonit korda. Telegrami juht Pavel Durov nimetas seda „suurimaks digimigratsiooniks inimkonna ajaloos."

Teine märgiline sündmus 6. jaanuaril oli Kapitooliumi ründamine USAs. Sündmuste alguses eemaldas Apple oma keskkonnast Twitteri klooni nimega Parler, kus muuhulgas levitati sõnumit "me peaksime hakkama süstemaatiliselt mõrvama #liberaalist juhte". Ka Amazon lõpetas nende jagamise oma pilveteenuste seas. Need samad inimesed kolisid nüüd Telegrami. Ja samad sõnumid kõlasid nüüd mujal. Telegram eemaldas neid pisut, kuid ei suutnud käratsejaid lämmatada. Telegram on ka kindlameelne, et nemad ei anna välja privaatsete sõnumivahetuste sisu. Enne Joe Bideni ametisse vannutamist oli hirm, et just sellistes "peidus" olevates kohtades võidakse planeerida vägivaldseid rünnakuid. See ei osutunud tõeks, aga riskid jäävad.

Kaks põhimõttelist erinevust

Sellised suhtlusrakendused erinevad Facebookist, Twitterist ja Instagramist kahel fundamentaasel viisil. Üks neist on adresseerimisvõime. Kui sa Facebooki midagi postitad, siis nende tarkvara otsustab, millised sõbrad seda automaatselt näevad ja millised peavad sinu postitust otsima. Kui postitus on populaarne, siis automaatsete nägijate arv suureneb. Kui kasutaja saada sõnumi WhatsAppi kaudu, siis läheb see vaid ühele inimesele või määratud grupile. Seal inimesed teavad, kellega nad räägivad.

Teine erinevus peitub ärimudelis. Sotsiaalmeediakanalid peavad teadma, mida kasutajad räägivad, külastavad ja mis neile meeldib. Selle abil saavad nad müüa teenuseid reklaamiostjatele. Et müüki maksimeerida on neil vaja algoritme, et tuua kasutaja silme ette seda sisu ja reklaami, mis neile meeldida võiks. Nende huvi peitub viraalsuses. Suhtlusrakendustel ei ole põhjust lugeda postitusi "üle postitaja õla". Neil ei ole tihti ka sellist võimekust, isegi kui nad tahaksid. Mõned on viraalsust isegi tagasi hoidnud sellega, et nad on postituste edasi saatmise teinud keerulisemaks.