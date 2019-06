Perearst: köögiviljades leiduvate mürkide puhul paanikaks põhjust pole, eelistada võiks eestimaist toitu

Perearst Karmen Joller ütles ERRi saates Terevisioon, et riigikontrolli auditis välja toodud puu- ja juurviljade mürkide osas paanikaks põhjust pole. “Loomulikult tuleb kontrollida, millega pritsitakse ja millega kaitstakse kahjurite eest, aga ma arvan, et tervise jaoks on palju olulisemaid mõjureid kui taimekaitsemürgid. Näiteks vähirisk, mida põhjustab kõige rohkem ülekaalulisus, suitsetamine, alkoholi ületarvitamine ja geneetika,” rääkis ta.

“Uuringutes on selgunud, et ei ole väga suurt vahet, kas me sööme ökoloogiliselt kasvatatud, mis peaks olema kasvatatud väga puhtalt, või siis tavalisi poest ostetud köögivilju, mis on sisse toodud välismaalt,” rääkis Joller.

Jolleri sõnul on teadusuuringutes selgunud, et inimesed, kes söövad ökoloogiliselt kasvatatud toitu, ei ole tervemad nendest, kes söövad täiesti tavalist toitu. “Vahe tuleb sisse teadlikkuses, sest inimesed, kes tarbivad ökotoitu, on terviseteadlikumad, ei tarbi alkoholi, ei suitseta, puhkavad ja hoolitsevad enda tervise eest regulaarselt,” lisas ta.

“Õnneks teame, et Eesti toit on inmporttoidust puhtam ning ka kõige parem, sest me ei ole geneetiliselt harjunud näiteks paprikat või avokaadot sööma. Ma pigem arvan, et siin ei ole küsimus otseselt mürkides, sest tervisele avaldavad mõju veel ka toidutalumatused,” sõnas Joller, kuid lisas, et pärast korralikult pesemist ei peaks kartma ka välismaiseid vilju.