Pettumus ostjale. Automüüjad ei plaani suuri soodustusi ega tühjendusmüüke

Kuigi koroonakriis on mõjutanud uute autode müüki negatiivselt, ei plaani automüüjad allahindlusi, vaid jäävad varem plaanitud kampaaniate juurde. Seega tavapärane loogika, et nõudluse vähenedes peaksid hinnad langema, ei pea praegusel juhul paika. Üks põhjus on, et kõige sügavamas kriisis, kui nõudlus oli väike, seisis tootmine ka autotööstustes.

Amservi juhatuse esimehe Margus Nõmmiku sõnul on autode hinnad püsinud üldiselt stabiilsed. „Kõik soodustused on plaanis varasema plaani järgi ja mahtude vähenemisest tulenevat sooduskampaaniat Amserv lähiajal ei planeeri,” rääkis ta.