PLAANID AVADA KOHVIKUT? | Tüüpilist pagariäri pole olemas ehk kust alustada ...

Kui sul on soov avada pagariäri, peaksid alustama erinevatest pagariäri tüüpidest, et teha kindlaks endale kõige paslikum. Sinu valik saab mõjutama väga paljusid sinu edasisi otsuseid. Näiteks seda, millist suurköögitehnikat tuleks osta, millist pagariahju läheb vaja, kui palju inimesi oleks tark palgata ja millised peaksid tööruumid ise olema. Kõlab hirmuäratavalt?

Võib-olla, aga enda pagariäri spetsiifika määramine on eelkõige võimalus keskenduda enda erioskuste esile toomisele. Seega – ära karda koogikarbist väljapoole mõelda!

Jaemüügi ja hulgimüügi pagariärid

Kõige esimene oluline valik on otsustada, kas sinu pagariäri hakkab tegelema jae- või hulgimüügiga. Sellest oleneb, kuidas sa edaspidi oma klientidega suhtlema hakkad, millist tüüpi ehitist ja tehnikat sul vaja läheb ja kui suur saab olema esialgne rahaline investeering.

Jaemüügi pagariäri

Jaemüügi pagariäri müüb küpsetisi otse kliendile, mitte läbi vahendusfirma. Kuigi võib leida väga erinevaid jaemüügiga tegelevaid pagariärisid, siis neil kõigil läheb vaja minimaalselt ühte töötajat, kes tegeleb klienditeeninduse ja kassaga.

Oluline on teada, et vaja on nii müügisaali kui ka köögiala. Kui soovid, et kliendid saaksid kohapeal maha istuda ja nautida tassikest kohvi koogi kõrvale, pead ka selle jaoks ruumi leidma. Kuigi see on suurem rahaline väljaminek, lubab lisaruum sul end loovalt väljendada ja tõsta paremini esile oma kohviku stiili eripärasid.

Jaemüügi pagariäri plussid

Rohkem personaalset kliendisuhtlust

Rohkem loovaid eneseväljendusvõimalusi

Tavaliselt soodsam äri püsti saada

Jaemüügi pagariäri miinused

Sissetulek oleneb väiksematest ja vähem stabiilsetest ostudest

On vaja rohkem klientidega tegelevaid töötajaid

Hulgimüügi pagariäri

Kui sa eelistaksid tegemist teha pigem suuremahuliste kui individuaalsete klientidega, siis tasub kaaluda eelkõige hulgimüügi pagariäri avamist. Sellised ärid müüvad oma tooteid tavaliselt teistele äridele, nagu restoranid, toidupoed ja kohvikud. Hulgimüügis on peamiselt regulaarsed kliendid, seega sinu sissetulek ei olene kellegi tühjaks läinud kõhust. Viimane võib aga olla paljude jaoks otsustav põhjus valida hulgimüügi pagariäri.

Sellist tüüpi äriga kaasneb ka rohkem paindlikkust, sest saad tööd teha kas kodust, rentida köögipinda või suuremat professionaalset kööki. Enda loovust ja ettevõtte brändi saab edasi anda, keskendudes tootele endale või näiteks selle pakendidisainile.

Üks potentsiaalne miinus hulgimüügi pagariäri puhul on suured üldkulud. Suuremate tootekoguste juures läheb sul vaja ka rohkem töötajaid. Lisaks rohkem suurköögitehnikat, et suuremates kogustes küpsetada. Seega – kui sul pole suuremaid summasid, mida investeerida, võib sellist tüüpi äri alustamine sinu jaoks halb otsus olla. Siiski, sama põhimõtet järgides võib ju küpsetada ka oma köögis ja müüa vähestele kohalikele kohvikutele. See ei nõua üldsegi liiga palju rahalisi ressursse.

Hulgimüügi pagariäri plussid

Suured tellimused tähendavad stabiilsemat sissetulekut

Klienditeeninduse jaoks pole vaja eraldi ala

Asukoha valik on paindlikum

Hulgimüügi pagariäri miinused

Suuremad äri püstipaneku kulud

Võid vajada rohkem töötajaid, mis on ekstrakulu

Kuidas sina oma kliente teenindad?

Kui oled teinud otsuse (jae- või hulgimüügi äri), siis on aeg liikuda teenindusstiili juurde. Sinu teenindamismeetod määrab toodete liigutamise köögist kliendini ja mängib olulist rolli äriplaani kirjutamisel.

Peamised teenindusstiilid

Kohvik-pagariäri. Sellise äri puhul pead arvestama ruumiga, kus kliendid saavad istuda ja saiakesi nautida. Lisaks küpsetistele tuleks pakkuda ka erinevaid jooke ning snäkke. Näiteks kui sinu spetsialiteet on muffinid, siis tasub kaaluda ka võileibade ja kohvi müüki.

Kassateenindusega pagariäri. See on eelmise tüübiga sarnane, kuid ei vaja eraldi istumisala. See teeb müügiala ja sellega seonduvad kulud omakorda väiksemaks. Nii saad müüa rohkem kaupa walk-in-klientidele ja kasutada aega, et täita suuremaid tellimusi.

Food truck. Sellist äri on soodne püsti panna ja see on väga paindlik müügi asukoha suhtes (nt festivalid jm sündmused). Samas tuleb arvestada, et tõenäoliselt pead oma toodangu kuskil mujal ette valmistama ja see võib olla kallis lõbu.

Kodu-pagariäri. Ideaalne neile, kelle algkapital on kasin. Läheb vaja ainult õiget suurköögivarustust, piisavalt ruumi ja vajalikku dokumentatsiooni. Peaksid ka mõtlema, kuidas täpsemalt oma küpsetised klientideni toimetad. Kasutad e-poodi? Sõidad kaubikuga ringi? Midagi muud?

Eri-pagarikoda. Selline keskendub väga spetsiifilist tüüpi küpsetiste tegemisele. Näiteks pulmatordid, öko- või mahetooted, gluteenivabad tooted jne.



Kui oled otsustanud, milline pagariäri sobib sulle kõige paremini, siis on aeg hakata selle eesmärgi nimel tegutsema. Olenemata teenindus- või müügistrateegiast on iga pagarikoja aluseks head küpsetised.

