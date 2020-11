PUUST JA PUNASEKS | Testimisvõimekus on oluliselt tõusnud: koroonaproovi saab anda ka nädalavahetusel

Testi tulemuse annab labor teada 48 tunni jooksul terviseinfosüsteemi ja tulemusi näeb ka digilugu.ee keskkonnas. Hetkel aga jõuavad tulemused inimesteni vähemalt poole kiiremini, teinekord veel rutem.

See näitab, et ka nädalavahetusel tasub kindlasti testima minna, sest on lootust tulemus sel ajal teada saada, et töö- ja koolinädala alguseks oleks selgus olemas.

Tasuline testimine

Kui perearst ei näe siiski vajadust testima minna või pole inimesel muul põhjusel arstilt saadud saatekirja, siis on võimalik teha ka tasuline koroonatest.

Tasulist testimist võivad kasutada näiteks: reisijad, kellel on tarvis piiri ületamisel esitada negatiivne testitulemus; töötajad ja tööandjad; kui see on tööandja poolt nõutud; erameditsiini teenuse kasutajad, kui see on nõutud; välismaalased, kellele ei rakendu Eestis saatekirjaga testimine ning Eesti isikukoodita Eestisse saabujad lennujaamas või sadamas tehtud testi järgselt teiseks testiks või maismaad pidi saabunud välismaalased.

Nii nagu tasuta testi puhul, tuleb ka tasulise testimise jaoks broneerida endale aeg, mida saab teha vastava teenuseosutaja kaudu. Nende nimekiri on SIIN.



Testimispunkti saab ka jala

Allik tõi välja, et üks oluline muutus sel hooajal on see, et testimispunkti telkidesse saab tulla ka jala, mitte vaid autoga.

Endiselt on siiski soovitus tulla autoga, et tagada maksimaalselt võimekust testida ja samal ajal viirust mitte levitada, sest jalgsi, ühistranspordiga või taksoga tulles annaksid viiruse kandjad võimaluse viiruse laialiulatuslikuks levikuks. Lisaks on autost proovi võtmine ohutum ka mobiilsetest punktides töötavatele inimestele, eelmisele ja järgmisele patsiendile, sest kokkupuude inimeste vahel väiksem ja pindadega praktiliselt puudub.