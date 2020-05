Estraveli reisibüroo tegevdirektor Anne Samlik ütleb, et kuna nende partnerid-reisikorraldajad on pakkunud väga paindlikke tingimusi, on enamik nende kliente eelistanud reisid tühistamise asemel edasi lükata. „Reiside ümberbroneerimisel on olnud palju klientide nõustamist, loodame väga, et oma valikutega jäädakse rahule ja planeeritud reisid saavad tehtud, küll vastava ajalise nihkega,” tõdeb Samlik.

Sama juttu räägib Go Traveli juht Andrus Rõigas. Enamik nende kliente on samuti otsustanud reisid edasi lükata. „Tühistatud on vaid neljandik pakettreiside broneeringuid. Oleme klientidele usalduse eest tänulikud.”

Anne Samliku sõnutsi on inimesed veel ettevaatlikud ja uusi broneeringuid tehakse vähe.