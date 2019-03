Riik tuletab meelde: järgmisest kuust peab üksi elava pensionäri toetuse saamiseks vastama kolmele tingimusele

Raha Foto: Andres Putting

Selleks, et saada oktoobris üksi elava pensionäri toetust, peavad 1. aprillist kuni 30. septembrini olema täidetud kolm tingimust, meenutab sotsiaalkindlustusamet. 115 euro suurust toetust makstakse neile, kes on kogu selle perioodi jooksul vanaduspensionieas, elavad rahvastikuregistri andmetel üksi ning kelle vanaduspension on alla 540 euro.