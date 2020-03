Rimi hakkab varustama Eesti kiirabitöötajaid energiarikaste toidupakkidega

„Oleme täna olukorras, kus koroonaviirus on alles hoogu sisse saamas – see tähendab järgmisteks nädalateks veel rohkem tööd meie kiirabiarstidele,“ sõnas Rimi Eesti juht Vaido Padumäe.

„Rasketel aegadel ei tohiks mitte kedagi jätta üksi – isegi, kui me ei tohi oma kodudest väljuda, peab meil olema võrgustik, millele toetuda. Täpselt sama kehtib nii kiirabi kui meditsiinitöötajate kohta: teadmine, et ettevõtjad toetavad teid oma võimaluste piires nii isikukaitsevahendite kui toiduga, näitab, et teid ei jäeta üksi. Olema tänulikud kõigile meditsiinitöötajatele, kes teevad oma tööd pühendumusega ning iseenda tervisega riskides.“

Rimi toetab energiarikaste toiduainepakkidega kiirabitöötajaid kõigis kolmes Balti riigis.

