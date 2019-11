Rimist leiti listeeriat! Toiduohutuse tagamiseks kutsutakse tagasi kõik värsked salatid

„Tegemist oli tööpinnaga, mis puutus kokku salati valmistamiseks kasutatavate materjalidega,“ sõnas Rimi kvaliteedijuht Algis Murumaa. „Oleme kahtlusalused toorained samuti saatnud testimisele – need vastused saabuvad järgmise nädala jooksul. Leiust on teavitatud nii hankijaid kui ka Veterinaar- ja Toiduametit. Nemad on omakorda asunud antud tooteid ja toorainet uurima.“

Murumaa märkis, et nad ei tea hetkel ka seda, kas listeeriat on konkreetsetes toiduainetes üle piirnormi või kas seda üldse seal on, kuid Rimile on kõige olulisem klientide ohutus. „Seetõttu otsustasime tagasi kutsuda kõik Rimi köögi värsked salatid, mis antud tööpinna või võimalike nakatunud toorainetega kokku puutusid. Tuletan meelde, et ohutus koguses pole listeeria tervisele kahjulik ning korralikult kuumtöödeldud toodetes seda ei esine.“

Rimi keskköögis algab täna põhjalik suurpuhastus, mis kestab homme õhtuni. Mitte ühtegi värsket salatit Rimi köögist enne ei väljastata, kui on tulnud kinnitus, et nii tööpinnad kui tooraine on puhtad. Samuti võttis Rimi kasutusele kiirtestiseadme, millega saab tööpindadelt võetud proove analüüsida ning mis annab vastuse 24 tunni jooksul.