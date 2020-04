Saku Õlletehase tootmisjuht: kuidas ma tean, kas mu joogipudel või purk on läbinisti puhas?

Olukorras, kus me kõik pöörame kõrgendatud tähelepanu isiklikule hügieenile, on nii omavahelistes vestlustes kui ka näiteks (sotsiaal)meedia vahendusel tõstatunud küsimusi kehtivatest hügieeninõuetest ning nende järgimisest toiduaine- ja joogitööstuses. Kas tooted on puhtad? Mismoodi käib pudelite-purkide täitmine ja pakendamine? Selgitab Saku Õlletehase tootmisjuht Romet Roosme.

Etteruttavalt ja üldistavalt saame kinnitada, et tänapäeva joogitööstus on juba oma olemuselt kõrgtehnoloogiline tootmine, kus kehtivad pidevalt täienevad ning rangelt järgitavad puhtuse- ja kvaliteedinõuded. Väga lihtsa eesmärgiga – tagada igakülgne puhtus ja seeläbi toodete ohutus ning välistada kokkupuutumine igasugu bakterite või võõrkehadega. Teisalt – kuigi oleme seda regulatsioonide täitmiseks ning õllesõpradele kindla kvaliteedi ja maitse tagamiseks kogu aeg teinud, jälgime praegu Saku Õlletehases nõuete täitmist tootmises ja toodete pakendamises veelgi suurema tähelepanuga, et tagada pudelite-purkide käitlemine maksimaalselt hügieenilistes tingimustes.

Keegi käega õlut ei sega

Esimene ja kõige olulisem tähelepanek: kogu meie tootmine toimub rangeid kvaliteedistandardeid järgides automaatselt ja hermeetiliselt. See tähendab, et õlle pruulimisel veest, odralinnastest, humalatest ja pärmist on kogu valmimisprotsess juhitav automaatikaseadmetega ning inimkäsi joogiga selle valmimise käigus kokku ei puutu. Samamoodi ka teiste jookide puhul, mida Sakus toodame. Eesmärk on lihtne: tagada iga joogi puhul selle ainuomane maitse ja aroom ning seeläbi kvaliteet. Et selles veenduda, teeme tehases enne väljastamist iga toodetud partii kohta ka keemilised ja mikrobioloogilised analüüsid.

Tarbijatena on meie jaoks maitse ja aroomi kõrval kõige tähtsam joogi nähtavaim omadus – pakend. Selleks on kas klaas- või plastpudel või alumiiniumpurk, millesse Saku joogid villitakse ning seejärel pakendatakse. Villimises kehtivad eriti ranged nõuded, et tagada kasutatavate pakendite ja korkide puhtus, kus oma rolli mängivad nii kõrgel temperatuuril pesemine ja mikroorganisme hävitava UV-kiirgusega töödeldud veega loputamine kui ka igasuguste inimkontaktide vältimine villimis- ja korkimisprotsessis (vt joonis ja kõrvallugu).

Pärast villimist liiguvad pudelid ja purgid automaatliinil edasi pakendusse – taas ilma vahepealse inimkontaktita. Poeriiulist tuttavad purkide ja pudelite kuuspakid ning purgijookide 24 tootest koosnevad kastid kiletatakse suletud keskkonnas ja suunatakse läbi 200-kraadise termotunneli.

Hügieen ka koduseinte vahel

Loomulikult on kogu tootmise, sh villimise ja pakendamise, ning kaasneva logistikatöö taga päris inimesed, kelle ülesanne on seadmete opereerimine, vajalike puhastusrutiinide kontroll ja sellega kaasnev. Eriolukorra tingis nüüdseks kogu maailma haaranud pandeemia, mis on ka meid Sakus pannud täiendavalt üle vaatama meetmeid just töötajate turvalisuse ja tervise tagamiseks. Lisaks toodete ohutust ja puhtust tagavate tavapäraste hügieeni- ja turvalisusnõuete järgimisele oleme kõigile töötajatele jaganud maskid, kindad ning desovahendid, samuti kehtestasime täiendavad turvameetmed.

Lõpetuseks väärib aga märkimist, et ka kõige põhjalikumad hügieenimeetmed – desoainete või ultraviolettvalgusega desinfitseerimine, toote või pakendi kuumutamine ja töötajatepoolne range nõuete järgimine – on õllepruulimisel või ükskõik millises muus toiduainetööstuses vaid mündi üks külg. Teine ja palju olulisem on tarbija teadlikkus ning käitumine. Ka kõige puhtamas ja bakterivabamas keskkonnas toodetud jook pole kaitstud pesemata käte eest. Seega – järgigem isikliku hügieeni nõudeid!

Kuidas jõuab õlu pudelisse?

klaaspudelid pestakse põhi ülespoole asendis 82-kraadise ja 1,8-protsendilise leeliselahusega ning seejärel loputatakse ultraviolettkiirgusega (UV) töödeldud veega , mis tagab vee puhastamise mikroorganismidest;

põhi ülespoole asendis ning seejärel , mis tagab vee puhastamise mikroorganismidest; tootjatehases hügieeniliselt transpordialusele pakendatud alumiiniumpurgid loputatakse põhi ülespoole asendis UV-veega ;

põhi ülespoole asendis ; plastpudelid valmistatakse katseklaasilaadsest toorikust neid spetsiaalses vormis temperatuuril 100–110 kraadi kuumutades;

valmistatakse katseklaasilaadsest toorikust neid spetsiaalses vormis temperatuuril kuumutades; pärast pesu ja enne villimist pudelitel ja purkidel inimkontakti pole ;

; jooke pastöriseeritakse enne villimist 72 kraadi juures ja villitakse õhukindlalt ;

enne villimist ja ; spetsiaalne masin valgustab enne korkimist kõik korgid UV-kiirgusega läbi , et tagada mikroorganismide puudumine;

, et tagada mikroorganismide puudumine; alumiiniumpurkide kaanetamine toimub automaatselt hügieenilises keskkonnas ilma inimkontaktita. Kogu villimisprotsess on moodsas tootmises muidugi mitmekülgne ja paljude pisidetailidega, kuid ülevaatlikult kirjeldatav järgmiselt:

Foto: Arno Mikkor