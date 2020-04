Signe Ventsel: ettevõtlusõpe annab noortele hindamatu õppetunni – nad mõistavad, et kõrvaltvaatajana edu ei saavuta

Ventslit on üllatanud see, kui julged ja hea suhtlemisoskusega paljud noored on. „Turundusoskused tulevad paljudel loomulikult - noored suudavad oma ideid ja iseend väga edukalt presenteerida," ütles ta. Nõrkustena tõi ta aga noorte puhul välja eneseanalüüsi oskuse. „Õpilased vajavad palju suunamist, et ise enda tegevusi hinnata, oma nõrkusi süsteemselt arendada ja vigadest õppida. Selle oskuse arendamiseks võiks ka traditsioonilistes ainetundides eneseanalüüsi rolli oluliselt suurendada, sest kui me ei võta aega järelemõtlemiseks, siis on keeruline aru saada, kuhu edasi liikuda. Järelemõtlemisest saabki ju taipamine!" sõnas Ventsel.

Ka vastutuse võtmine, aja planeerimine ja sünergiline meeskonnatöö on noorte jaoks osutunud suurteks väljakutseteks. Ettevõtlusõppe kaudu aga saavadki nad neid oskusi lihvida kui õpe on piisavalt praktiline! „Noored peavad mõistma, et mitte ükski asi siin maailmas ei sünni iseenesest. Kõrvaltvaaja rollis edu ei saavutata, ikka ise tuleb aktiivne olla ja tegutseda. Enamik minu juhendatavaid õpilasfirmasid põrkasid kokku probleemiga, et lubatud tegevused jäid tegemata. Olles ettevõtja, ei ütle keegi teine sulle, mida sa tegema pead. Proovin selle põhimõtte ka õpilasteni viia, et kui õpilasfirma tunniks on midagi tegemata, siis ma ei viibuta näppu, vaid küsisin küsimusi, mis paneks õpilased mõistma enesejuhtimise oskuse vajalikkust," sõnas Ventsel. „Kui õpilasfirma aine raames ei tule soovitud tulemust, ei tohiks seda nimetada ebaõnnestumiseks, vaid praktiliseks õppetunniks, kus on tähtsal kohal on eneseanalüüs," lisas ta.