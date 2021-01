Subway ketti soovitakse kiskuda kohtuvaidlusesse. Mis on nende tuunikalatoodete sees tegelikult?

Kohtukaasuses süüdistatakse suurt võileivaketti pettuses, tahtlikus valeandmete esitamises, ebaausas rikastumises, valereklaamis ning ebaausas konkurentsis. Miks? Sest hagejate sõnul ei ole Subway tuunikala võileibade ja wrappide sees grammigi tuunikala ennast.

Nii väidavadki nad, et Subway on "toote pakendanud, välja reklaaminud, turustanud, laiali jaotanud ja müünud valetades, et selle sees on ka tuunikala. Hagejad väidavad, et nende poolt tellitud sõltumatu testimine näitas, et see nii on ja et tegelikult on kokku keeratud erinevad segud, mis jätavad tuunikala mulje. Nad ütlevad, et kui kliendid oleks teadnud, et nende tuunikalaga võileib või wrap ei sisaldagi tuunikala, siis nad ei oleks seda ostnud või oleksid olnud nõus maksma oluliselt vähem.

Subway ei nõustu

Nagu arvata võib, ei a pea Subway kohtuasja tõsiseltvõetavaks.

"Sellel Californias esitatud hagil ei ole alust. Subway tarnib oma restoranidesse 100 protsenti eeltöödeldud tuunikala, mis segatakse majoneesiga ning kasutatakse kohapeal valmistatud võileibades, wrappides ja salatites," ütles firma kõneisik Maggie Truax USA Todayle.

Ettevõtte seisukoht on, et hagejate eesmärk on nende frantsiisi ning väikeseid frantsiisipartnereid kahjustada

Mis on tuunikala?

Hagejad ütlevad, et tuunikalast ei ole toodetes jälgegi. Meedia on jõudnud jälile, et Subway kasutab nö helvestatud tuunikala, millele on lisatud vesi ja sool ning majonees.

Mis asi on helvestatud tuunikala? Toitumisalasest kirjandusest leiab, et tegemist on ülejäägiga, mis koosneb väga väikestest, nimmepiirkonnas leiduvatest tükikestest. Samu tükke kasutatakse palju kassitoitude juures. Ega seegi info kuigi hästi kõla.

Kas asi ka kohtusse jõuab, selgub lähiajal.