Südameapteek ja USS Security Eesti alustasid koostööd ravimite ja apteegikaupade kiirkulleri teenuse osutamiseks

COVID-19 leviku, kaubanduskeskuste sulgemise ja e-kaubanduse hüppelise kasvu tõttu on pakiautomaatide ja kullerfirmade koormus suur ning e-poodide tarned võtavad aega. Kriis on viinud kokku eraldiseisvates valdkondades tegutsevad ettevõtjad ja ettevõtted, et leida praegusel hetkel lisaväärtust pakkuvaid koostöövõimalusi.

„Südameapteegi e-apteegi tellimuste maht kasvab ning kliente rahuldavate tarneaegadest kinnipidamine on kullerteenust pakkuvatele ettevõtetele tõsine väljakutse. Retsepti- ja käsimüügiravimid ning muud apteegikaubad peavad jõudma inimesteni võimalikult kiiresti olukorras, kus kodunt väljumine ei ole lubatud või võimalik ning kaupade üleandmine peab toimuma praegusele ajale kohaselt kontaktivabalt ja turvaliselt,“ lausub Südameapteegi juhatuse esimees Risto Laur.

„USS Security meeskonnal on kullerteenuse osutamise kogemus ning võimekus, mis sai koostöös kohandatud ka e-apteegist ostetavate ravimite ja apteegikaupade klientideni tarnimiseks. Mul on hea meel, et mõned nädalad tagasi ühiselt arutatud teenus on tänaseks klientidele kättesaadav. Siinkohal tänan USS Security juhatust ja meeskonda ning Ravimiametit konstruktiivse ja kiire töö eest,“ räägib Laur ja lisab, et eesmärk on teenuse kättesaadavust laiendada.

„USS Security teenusteportfell on lai ja oleme alati avatud uutele väljakutsetele. Meie innovatiivsed tehnoloogilised lahendused ja lai koolitatud turvatöötajate võrgustik annavad võimaluse pakkuda sellist uut teenust nagu kaupade kiirkuller. Tänases muutunud maailmas on klientidele väga oluline, et pakid jõuaksid tellijateni igati turvaliselt kohale. Ideest teostuseni läks aega meil ainult kaks nädalat. Rõõm on koostööd teha selliste uuendusmeelsete koostööpartneritega. Suur kiitus ja tänu Südameapteegi tiimile!“ sõnab USS Security Eesti juhatuse esimees Raul Parusk.

USS Security sama päeva kojuvedu kehtib Südameapteegi e-apteegi tellimustele, mis on teostatud tööpäeviti enne kella 15:00. Tööpäeviti pärast kella 15:00, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel tehtud tellimused jõuavad sihtpunkti järgmise tööpäeva jooksul.