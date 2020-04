Suure-Jaani Kooli direktor: ettevõtlik hoiak koolis muudab ka distantsõppe ladusaks

Peale eriolukorra välja kuulutamist tegime õpetajatega kiire koosoleku, kus leppisime kokku põhimõtted distantsõppe korralduse osas - et kõik tunneksid end uues olukorras kindlalt. Kuna olime varem teinud nii e-õppepäevi, projektõppel ja lõimingul põhinevaid koolipäevi ja -nädalaid, kinnitasid õpetajad, et distantsõpe neid ei hirmuta. „Ettevõtliku Kooli" põhimõtete järgi toimetamine on andnud meile julguse ja ettevalmistuse uuele olukorrale vastu minna.

Loovad ja elulised ülesanded köidavad lapsi nii väga, et nad ei märkagi, et tegu on õppetööga

Õpetajate leidlikkusest annavad tunnistust mõned toredad näited õppetöö nutikast korraldamisest: näiteks kodustest vahenditest kompassi meisterdanud ja selle abil koduümbruses ilmakaari määravad õpilased on märkamatult õppinud nii loodusõpetust, eesti keelt, kunstiõpetust, matemaatikat kui tööõpetust. Ka taimede kasvatamine, mõõtmine, pildistamine ning vaatlustulemuste õpimappi kandmine lõimib eri aineid ja pakub lastele palju elevust.

Kui geograafiaõpetaja saatis lapsed „virtuaalsele puhkusereisile", sai ta vaimustunud laste tagasiside, kes ütlesid, et tegid palutud ühe reisi asemel lausa neli, sest tegemist oli sedavõrd põneva ülesandega.

Et oleme lugemist väärtustav kool ja lugemine on meie iganädalane tegevus, koostavad lapsed teistele lugemismõistatusi, milles kaaslased peavad teose pealekirja ära arvama. Kuna lugemisülesandeid koostavad kaasõpilastele lapsed ise, on hasart ja huvi lugemise vastu tavapärasest kordades suurem.

Erilist rõõmu valmistab see, kui paljud pered laste õppetegevustes kaasa löövad: küll muusikatunni ülesandena liisusalmi videotes kaasa tehes, kui fotojahil või pere tarbimisharjumusi analüüsides. Kui 2. klass sai ülesandeks oma vanemate töödega põhjalikumalt tutvuda, avastas üks poiss enda jaoks õmblemise ja on nüüdseks juba masinal mitu eset valmis teinud.

Ettevõtlus on täna keerulises seisus, kuid ettevõtlusõpe pole katkenud. Õpilasfirmade eestvedajatele annab praegune olukord erakordselt elulise õppetunni. Kuigi toodete valmistamine on pausil, saavad noored koostada tegevuste ajakava, uurida veebis toodete reklaamimise ja müümise võimalusi, analüüsida kliente ning plaanida firma tegevust eriolukorras. Ehk saabki juba vaheaja järel ka õpilasfirmade tooteid internetist osta.